Эрдоган призвал граждан Турции обменивать доллары на лиры и золото

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны обменивать доллары США на турецкие лиры в связи с резким падением курса национальной валюты.

По его словам, пора доставать валюту из-под подушки иобменять на золото или лиры, чтобы поднять их в цене.

Лира демонстрировала снижение к доллару на протяжении месяца, потеряв 11 процентов стоимости на фоне новости о внесении в парламент согласованных с националистической Партией национального движения предложений по изменению конституции страны, касающиеся перехода к президентской форме правления. Об этом сообщает «РИА Новости».