Эрдоган пригрозил Евросоюзу открытием границ для мигрантов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если европейское сообщество продолжит избранный политический курс в отношении Анкары, Турция в одностороннем порядке разорвет соглашение с ЕС и откроет границы для свободного выезда из страны мигрантов.

- Не вам приходилось видеть тела детей на побережье Средиземного моря, именно мы в Турции кормим около трех с половиной миллиона беженцев. Вы не выполняете свои обещания. Когда 50 тысяч беженцев появились возле КПП Капыкуле (на турецко-болгарской границе), вы начали задаваться вопросом, «что мы будем делать, если Турция откроет границы». Если это продолжится и в дальнейшем, граница будет открыта, - цитирует Эрдогана ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Ранее, 24 ноября Европарламент принял резолюцию, которая рекомендует Евросоюзу приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи тем, что Анкара нарушает основные принципы существования европейского союза.