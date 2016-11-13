Эрдоган предсказал скорое прекращение протестов против Трампа в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что протесты против избранного президента США Дональда Трампа носят временный характер и в скором времени прекратятся.

В интервью телеканалу HaberTurk турецкий лидер предположил, что вскоре большинство протестующих «встанут в очередь на аудиенцию к Трампу». Он также сделал акцент на том, что миллиардер пришел к победе, используя собственные финансовые возможности. Что касается Клинтон, то, по словам Эрдогана, ее команда получала средства от организации, возглавляемой исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает причастным к попытке переворота в Турции.

Ранее СМИ сообщали о том, что турецкие власти порекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в США из-за рисков, связанных с протестными акциями против Трампа.

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