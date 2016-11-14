Эрдоган предложил провести референдум о целесообразности вступления в Евросоюз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара может уже в следующем году инициировать референдум, чтобы выяснить мнение граждан страны о целесообразности вступления в Евросоюз.

- Вы говорите, что прекратите переговоры по вступлению Турции в ЕС? Ну вы уже опоздали. Принимайте решение немедленно. Я, как президент, заявляю, что мы потерпим до конца года. Потом мы проведем референдум. Раз вопрос суверенитета зависит от воли народа, давайте спросим народ, - цитирует Эрдогана «Интерфакс» со ссылкой на Hurriyet.

Турецкий лидер подчеркнул, что, несмотря на запрет со стороны ЕС, подпишет закон о введении смертной казни, если соответствующий законопроект поддержит парламент страны.

- Вы кто, господин Шульц? С каких пор у вас есть полномочия решать за Турцию? Вы говорите, что введете санкции? Но как вы, люди, в течение 53 лет отказывающиеся принимать Турцию в ЕС, можете принимать за нас такие решения? - заявил Эрдоган.

Ранее глава Еврокомиссии Мартин Шульц выступил с докладом, в котором подчеркивается неготовность Турции к вступлению в Евросоюз Шульц также пригрозил Анкаре санкциями в связи с многочисленными нарушениями прав и свобод граждан.

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Теги:
Места: Турция, ЕС
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