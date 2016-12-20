Эрдоган пообещал никому не позволить испортить отношения Турции с Россией

Выступая на церемонии открытия тоннеля «Евразия» через пролив Босфор в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никому не позволит испортить отношения между Москвой и Анкарой.

- Вчера произошло нападение на представителя России, за которого мы несли ответственность. Еще раз хочу повторить, какую боль я ощутил, когда узнал о гибели Андрея Карлова. Это был очень теплый и симпатичный человек. Вчерашнее нападение в высшей степени трагично. Я проклинаю тех, кто это сделал. Президенту Путину, российскому народу, семье посла выражаю свои глубокие соболезнования. Вчера в разговоре с Путиным я уже сказал, что это явная провокация. Мы ни в коем случае не позволим испортить наши отношения с Россией, — цитирует Эрдогана РИА «Новости».

По словам главы государства, правоохранительные органы проведут самое тщательное расследование, и виновные понесут самое суровое наказание.