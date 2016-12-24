Эрдоган планирует обсудить с Трампом создание свободной от террористов зоны
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом. Главной темой разговора станет создание специальной зоны в Сирии, которая будет свободна от террористов.
Эрдоган также считает, что в Сирии необходимо создать безопасную и бесполетную зоны. Согласно его идее, в безопасную зону могли бы возвращаться беженцы. Иначе сохраняется опасность для регионов Турции, которые находятся в приграничной зоне, сообщает ТАСС. Эрдоган также отметил, что Турция не допустит создания на границе с Сирией отдельного государства.
– После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим, – заключил турецкий лидер.
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