Эрдоган планирует обсудить с Трампом создание свободной от террористов зоны

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен провести переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом. Главной темой разговора станет создание специальной зоны в Сирии, которая будет свободна от террористов.

Эрдоган также считает, что в Сирии необходимо создать безопасную и бесполетную зоны. Согласно его идее, в безопасную зону могли бы возвращаться беженцы. Иначе сохраняется опасность для регионов Турции, которые находятся в приграничной зоне, сообщает ТАСС. Эрдоган также отметил, что Турция не допустит создания на границе с Сирией отдельного государства.

– После 20 января в США начинает работать новое руководство. С ним мы это обсудим, – заключил турецкий лидер.