Эрдоган отказался от планов по свержению главы Сирии Асада после беседы с Путиным

Выступая в президентском дворце в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью турецких войск в Сирии является борьба с международным терроризмом, а не какой-то один отдельно взятый человек.

- Целью операции «Щит Евфрата» не является какая-либо страна или человек, только террористические организации. Никто не должен сомневаться в этом, мы повторяли это снова и снова – и никто не должен комментировать это в другом свете или пытаться это торпедировать, - цитирует Эрдогана «Интерфакс» со ссылкой на Hurriye.

Ранее, во вторник глава государства заявил, что целью вооруженного вторжения в Сирию является свержение преступного режима Башара Асада. Это высказывание вызвало большой общественный резонанс.

Вечером 30 ноября президенты РФ и Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Как уточнил потом помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в ходе этой беседы Эрдоган дал пояснения по своему заявлению относительно вторжения турецких войск в Сирию.

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