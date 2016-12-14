Эрдоган объявил «национальную мобилизацию» для борьбы с терроризмом

Выступая в Анкаре перед представителями региональных властей, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для успешной борьбы с терроризмом необходимо не сидеть в обороне и ждать, когда на тебя в очередной раз нападут, а объявить «национальную мобилизацию» и дать достойный отпор.

- В результате операций против Рабочей партии Курдистана внутри страны и за ее пределами потери этой организации составили 9,5 тысячи человек, среди которых много командиров. 40 тысяч задержано за связи с РПК, из них 10,5 тысячи арестованы. Группировка «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация) потеряла 1,8 тысячи боевиков, - цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий лидер также отметил, что в результате операций против организаций, связанных с Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в попытке путча 15 июля, арестовано 40 тысяч человек.

- Больше мы не можем обороняться. У нас есть право отвечать террористам соответственно их действиям. Я объявляю национальную мобилизацию. Если у кого-то есть информация о террористах, он должен сразу сообщать об этом силам безопасности, - подчеркнул президент.

Эрдоган назвал террористов врагами всех 80 миллионов граждан страны.

- Я обращаюсь к нашим силам безопасности. Нация на вашей стороне в борьбе с террором. Никогда не испытывайте сомнений в том, чтобы в полной мере использовать свои полномочия, - заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что в результате теракта в районе Бешикташ в Стамбуле погибли 44 человека, в том числе 36 сотрудников полиции, более 160 получили ранения. Ответственность за теракт на себя взяла группировка «Соколы свободы Курдистана», связанная с РПК, которая признана Анкарой террористической организацией.

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