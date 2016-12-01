Эрдоган объяснил Путину свое заявление о турецких войсках в Сирии

В ходе телефонного разговора, состоявшегося между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, затрагивалась тема заявления турецкого лидера о военной миссии республики по свержению президента Сирии Башара Асада, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

По его словам, Эрдоган дал Путину соответствующие разъяснения по своему заявлению. Раскрыть подробности разговора лидеров двух стран Ушаков отказался.

29 ноября Эрдоган заявил о том, что миссия турецкой армии в Сирии заключается в свержении президента Башара Асада. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут разъяснений от властей Турции, сообщает «Интерфакс».