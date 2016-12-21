Эрдоган объяснил ликвидацию убийцы Карлова опасением наличия у нападавшего бомбы

Выступая на пресс-конференции в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что правоохранительные органы вынуждены были ликвидировать террориста, расстрелявшего посла РФ Андрея Карлова, потому что существовала опасность, что нападавший имеет при себе взрывное устройство.

- Есть спекуляции на тему, почему его не взяли живым. Но за это пришлось бы заплатить, он бы мог убить нескольких полицейских. Сотрудник, который убил террориста, увидел, что тот сделал подозрительное движение рукой, и подумал, что он может достать и бросить бомбу. Тогда полицейский вынужден был стрелять на поражение, — цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Турецкий лидер ранее заявил, что не сомневается в том, что убийца российского дипломата был связан с оппозиционным проповедником Фетхуллах Гюленом, скрывающимся от турецкого правосудия в США.

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