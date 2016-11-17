Эрдоган обвинил Запад в поддержке международного терроризма

Выступая в парламенте Пакистана, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны Запада, на словах провозглашающие борьбу с международным терроризмом, на деле всячески поддерживают формирования экстремистов.

- Запад в настоящий момент поддерживает ДАИШ (запрещенная в РФ организация). Оружие, которое использует ДАИШ, западного производства. Все это делается против исламского мира, - цитирует Эрдогана ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, его страна сражается с международным терроризмом и на своей территории, и в Сирии, и в Ираке.

- Эта организация не имеет ничего общего исламом. Никто не наносит исламу большего вреда, чем они. Играя на разногласиях между мусульманами, террористические организации пытаются заручиться поддержкой населения. Мы должны пресечь любые попытки манипулирования чувствами мусульман, предотвратить дискриминацию по этническим и конфессиональным признакам, - заявил Эрдоган.

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