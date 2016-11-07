Эрдоган обвинил Запад в бесполезности для Турции
Запад не сделал для Турции ничего хорошего, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии присуждения научных званий в одном из вузов страны.
По его словам, которые приводит «Интерфакс», Турцию уже более полувека заставляют ждать у дверей Евросоюза.
Президент также отметил, что все свои проблемы Турция сможет решить самостоятельно, подчеркнув, что для этого будут приложены все усилия.
«Турция изменила свой взгляд на происходящее и наметила для себя новый путь», - заявил Эрдоган, пояснив, что новый курс намечен на благосостояние народа и процветание страны.
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