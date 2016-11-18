Эрдоган обвинил страны Запада в поддержке ИГ

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в оказании поддержки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом он заявил. Выступая в парламенте Пакистана.

По словам Эрдогана, Запад поддерживает группировку «Исламское государство», предоставляя им оружие и боеприпасы. При этом турецкий лидер отметил, что эти действия направлены против ислама и исламского мира в целом.

Кроме того, он отметил, что реальную борьбу с террористами ведут только Турция, Сирия и Ирак.

Эрдоган также призвал к разрешению разногласий между мусульманским народом, чтобы не позволить ИГ обрести поддержку у населения, пишет Oane.ws.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Двадцать тысяч обледенелых деревьев убрали с ЛЭП в Подмосковье

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО