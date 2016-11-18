Эрдоган обвинил страны Запада в поддержке ИГ
Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в оказании поддержки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом он заявил. Выступая в парламенте Пакистана.
По словам Эрдогана, Запад поддерживает группировку «Исламское государство», предоставляя им оружие и боеприпасы. При этом турецкий лидер отметил, что эти действия направлены против ислама и исламского мира в целом.
Кроме того, он отметил, что реальную борьбу с террористами ведут только Турция, Сирия и Ирак.
Эрдоган также призвал к разрешению разногласий между мусульманским народом, чтобы не позволить ИГ обрести поддержку у населения, пишет Oane.ws.
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