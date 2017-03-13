Эрдоган обвинил Меркель в поддержке терроризма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти Германии поддерживают террористов, укрывающихся не территории страны.
Он пояснил, что Анкара направила в Берлин четыре с половиной тысячи досье на членов Рабочей партии Курдистана и сторонников оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, однако так и не дождалась реакции немецких властей.
«Меркель, ты поддерживаешь, кормишь террористов», - цитирует ТАСС заявление Эрдогана в эфире телеканала A Haber.
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