Эрдоган обвинил Германию в укрывательстве путчистов

Выступая на церемонии награждения деятелей культуры в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство Германии занимается укрывательством преступников, принимавших участие в попытке вооруженного переворота в стране.

- Когда мы предлагаем выдать нам тех, кто является членами террористической организации, Германия нам говорит, что, согласно нашим соглашениям, они могут выдать нам тех, кто обвиняется в тяжелых преступлениях, но не в политических, - цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Ранее МИД ФРГ официально подтвердил, что после попытки путча 35 граждан с турецкими дипломатическими паспортами попросили политического убежища в Германии.

Турецкий лидер выразил опасение за Германию, которая приютила такое количество террористов, которые рано или поздно, «как скорпион» «повернутся и укусят».

- Не могу понять, как важнейшая страна ЕС может поддерживать террористов. Если в Германии сомневаются, являются ли террористами сторонники Гюлена, пусть посетят Анкару, парламент, посмотрят, что произошло у нас 15 июля. Они говорят, что с озабоченностью наблюдают за задержаниями сторонников Гюлена в Турции. А мы тоже не только с беспокойством, но и с ужасом следим за их заявлениями. Наше внутреннее законодательство никого не должно волновать, — заявил Эрдоган.