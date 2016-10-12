Эрдоган обещает США проблемы в случае невыдачи Гюлена

Анкара может пойти на очень серьезные шаги, если Вашингтон будет затягивать вопрос об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена. Оппозиционного исламского проповедника Анкара обвиняет в организации попытки переворота 16 июля.

«США укрывают главаря террористической структуры. Ведется очень коварная игра, и мы должны быть крайне осторожными. Если процесс экстрадиции Гюлена затянется, то мы можем прибегнуть к очень серьезным шагам», — сказал сегодня Эрдоган.

По его словам, организация Гюлена FETÖ задействовала все свои ресурсы, чтобы не допустить экстрадиции проповедника из США в Турцию, сообщает РИА Новости.

В ночь на 16 июля в Турции произошла неудачная попытка военного переворота. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен властями.

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Теги:
Места: США, Турция
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