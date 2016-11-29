Эрдоган назвал целью ввода войск в Сирию свержение режима Башара Асада

Выступая в Стамбуле на симпозиуме по Иерусалиму, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара начала военную операцию в Сирии ради свержения режима действующего президента Башара Асада.

- Говорят, что в Сирии погибло 600 тысяч человек, но я думаю, что погибших около миллиона. Где ООН, что она делает? Мы долго терпели, но в конце концов были вынуждены войти в Сирию вместе со «Свободной сирийской армией», — цитирует Эрдогана РИА «Новости».

По словам турецкого лидера, Анкара не претендует на сирийские территории, но пришла пора положить конец правлению главы САР, который продолжает творить произвол и устроил в стране государственный террор.

- Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор, — подчеркнул Эрдоган.

Ранее Турция объявила о начале операции «Щит Евфрата», целью которой было объявлено создание зоны безопасности на территории в пять тысяч квадратных километров и размещения на ней беженцев.

Власти Сирии неоднократно заявляли, что рассматривают факт введения турецких войск на свою территорию как агрессию со стороны сопредельного государства.

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