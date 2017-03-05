Эрдоган назвал «нацистской» политику Германии в отношении Турции

Выступая на митинге в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил запрет администрации немецкого города Гаггенау на проведение агитации перед референдумом по поправкам в Конституцию республики. Он сравнил действия властей с политикой нацистов.

Обращаясь к администрации ФРГ, президент заявил: «Германия, вы там и близко не стоите к демократии. Ваши решения не отличаются от нацистской политики прошлого».

Критика Эрдогана связана с тем, что власти немецкого города запретили мероприятие с участием министра юстиции Турции Бекира Боздага, который должен был выступить в рамках агиткомпании перед референдумом по внесению поправок в Конституцию.

Глава МИД Турции планировал выступление на митинге в Роттердаме, однако голландские власти также объявили запрет на проведение мероприятия, рассказывает ТАСС.