Эрдоган назвал Европу пособницей терроризма
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Европа оказывает содействие терроризму. Оно заключается в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Европа в целом является пособником терроризма. Это ясно, несмотря на то, что они признают РПК террористами. Однако мы видим, как свободно и уютно чувствуют себя члены РПК в Европе", - сказал лидер Турции.
По словам Эрдогана, задержанные парламентарии от прокурдской оппозиционной Партии демократии народов действуют как террористы и должны предстать перед судом как террористы, сообщает ТАСС.
Сами лидеры партии ранее объявили, что в знак протеста против недавних арестов лидеров и некоторых депутатов ПДН приостанавливает участие в общих заседаниях парламента страны,
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