Эрдоган назвал Европу пособницей терроризма

Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Европа оказывает содействие терроризму. Оно заключается в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

"Европа в целом является пособником терроризма. Это ясно, несмотря на то, что они признают РПК террористами. Однако мы видим, как свободно и уютно чувствуют себя члены РПК в Европе", - сказал лидер Турции.

По словам Эрдогана, задержанные парламентарии от прокурдской оппозиционной Партии демократии народов действуют как террористы и должны предстать перед судом как террористы, сообщает ТАСС.

Сами лидеры партии ранее объявили, что в знак протеста против недавних арестов лидеров и некоторых депутатов ПДН приостанавливает участие в общих заседаниях парламента страны,