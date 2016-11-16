Эрдоган назвал Бельгию «важным центром» подготовки сторонников РПК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Бельгия превратилась в «важный центр» подготовки сторонников Рабочей партии Курдистана, которую Анкара причисляет к террористическим организациям.

«По словам Эрдогана, в Бельгии может находиться центр гюленистской организации, которую Анкара обвиняет в планировании государственного переворота этим летом», — цитирует РИА «Новости» сообщение агентства Belga.

Власти Турции неоднократно заявляли, что считают оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена главным организатором попытки военного переворота в ночь на 16 июля 2016 года.