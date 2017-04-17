Эрдоган допустил возврат смертной казни в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после референдума об изменении формы правления в стране заявил о намерении провести еще один. На этот раз он намерен вынести на голосование вопрос и возврате смертной казни.
На выступлении в Стамбуле он заявил, что немедленно обсудит это с главой правительства Бинали Йылдырымом и лидером оппозиции, передает Reuters. Данный шаг может означать прекращение переговоров о вступлении Турции в Европейский союз, отмечает агентство.
Высшая мера наказания была отменена в Турции в 2002 году в целях соответствия страны критериям вхождения в состав ЕС.
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