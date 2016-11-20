Эрдоган допустил возможность вступления Турции в ШОС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может предпочесть Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) Евросоюзу.

По его словам, Турции не следует зацикливаться на членстве в ЕС. «Кто-то может критиковать меня, но я выражаю свое мнение. Например, я говорю, почему бы Турции не занять место в «Шанхайской пятерке», - цитирует слова Эрдогана «Интерфакс» со ссылкой на издание Hurriyet.

Президент в очередной раз посетовал на то, что власти ЕС затягивают процесс вступления Турции в сообщество, поэтому Анкаре было бы «гораздо удобнее» сотрудничать с ШОС.

Ранее Эрдоган заявил, что может провести референдум в стране по вопросу о вступлении в ЕС.