Эрдоган анонсировал освобождение сирийского Эль-Баба в ближайшие часы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие Вооруженные силы совместно с Сирийской свободной армией практически завершили освобождение от террористов сирийского города Эль-Баб.

- Прямо сейчас наши вооруженные силы и Сирийская свободная армия завершают взятие Эль-Баба, - цитирует Эрдогана «Интерфакс» со ссылкой на газету Hurriyet.

Ранее оппозиционная Сирийская свободная армия при поддержке Турции взяла под контроль шоссе, связывающее осажденный сирийский город Эль-Баб с пригородами Алеппо.

Турция считает освобождение Эль-Баба частью операции «Щит Евфрата», которая осуществляется армией страны с конца августа 2016 года.

Вместе с тем власти Сирии считают действия Турции на территории САР вооруженным вторжением.