Гия Эрадзе покинул пост руководителя художественных проектов Цирка на Фонтанке

Цирк на Фонтанке расторг контракт с руководителем художественных проектов, заслуженным артистом Грузии Гией Эрадзе.

И.о. художественного руководителя цирка Сергей Беляков сообщил ТАСС, что должность, занимаемая Гией Эрадзе, была упразднена. В настоящий момент Большой Санкт-Петербургский государственный цирк вошел в состав Росгорцирка, численность творческой группы которого гораздо больше.

По словам Белякова, дружеские отношения между театром и Гией Эраде сохранятся. Так, заслуженный артист Грузии предложил свою программу «Баронеты».

Гия Эрадзе вступил в должность и.о. художественного руководителя-директора Цирка на Фонтанке в начале ноября. 30 декабря цирк Чинизелли вошел в состав Росгорцирка.