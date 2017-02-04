Гия Эрадзе покинул пост руководителя художественных проектов Цирка на Фонтанке
Цирк на Фонтанке расторг контракт с руководителем художественных проектов, заслуженным артистом Грузии Гией Эрадзе.
И.о. художественного руководителя цирка Сергей Беляков сообщил ТАСС, что должность, занимаемая Гией Эрадзе, была упразднена. В настоящий момент Большой Санкт-Петербургский государственный цирк вошел в состав Росгорцирка, численность творческой группы которого гораздо больше.
По словам Белякова, дружеские отношения между театром и Гией Эраде сохранятся. Так, заслуженный артист Грузии предложил свою программу «Баронеты».
Гия Эрадзе вступил в должность и.о. художественного руководителя-директора Цирка на Фонтанке в начале ноября. 30 декабря цирк Чинизелли вошел в состав Росгорцирка.
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