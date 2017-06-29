Епископ РПЦ едва не стал жертвой вымогателей
В Московском аэропорту Домодедово задержаны подозреваемые в вымогательстве у священника РПЦ.
По данным АГН «Москва», речь идет о 37-летнем епископе Бишкекской и Кыргызстанской епархии. Подозреваемые - 27-летний мужчина и 23-летняя девушка – требовали у него 55 тысяч долларов. В случае невыплаты указанной суммы они грозили разглашением некоей информации, которая может навредить епископу.
Задержали злоумышленников при передаче им фальшивых денег. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»)».
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