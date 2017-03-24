Епархия отказалась отключить подсветку Рязанского кремля в «Час Земли»

Рязанская епархия отказалась участвовать в международной экологической акции «Час Земли».

На просьбу отключить подсветку колокольни на территории Рязанского кремля во время международной экологической акции «Час Земли» в епархии ответили категорическим отказом, отметив, что для жителей города святыни Рязанского кремля - не просто объекты культурного наследия, исторические экспонаты, «но прежде всего духовные ориентиры, маяки, свет которых не должен угасать».

«Каждый должен иметь возможность, приходя в кремль, являющийся символом Рязани, в любое время оценить его красоту и благолепие, чему способствует в темное время суток достойное освещение», - говорится в письме главы миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерея Арсения Вилкова объединению «Экологический рязанский альянс».

Россия принимает участие в «Часе Земли» с 2008 года, в 2013 году к акции присоединились Московский Кремль и Дом правительства. 25 марта во время всемирной экологической акции в российской столице будет отключена подсветка более 1600 зданий. Подсветку столичные власти планируют отключить с 20:30 до 21:30 по московскому времени.

«Час Земли» - ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата, сообщает «Интерфакс».