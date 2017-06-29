Епархия в ХМАО включилась в борьбу с фильмом «Матильда»

Епархия в Ханты-Мансийском автономном округе начинает сбор подписей против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Соответствующее письмо приходам и монастырям подписано митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом. Его текст опубликовал на своей странице в Facebook протодиакон Андрей Кураев.

В послании отмечается, что материалы фильма являются «антиисторической подделкой», наносят оскорбление чувствам верующих, вред нравственному состоянию общества и влекут за собой «определенные последствия». Подписи должны быть собраны до 1 сентября текущего года.

Фильм «Матильда» рассказывает об отношениях между будущим императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской». Его выход в прокат намечен на октябрь. Некоторое время назад настоящую кампанию против картины развернула депутат Госдумы Наталья Поклонская.

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