Энергоснабжающие организации будут сами оплачивать проверку счетчиков

Проверку счетчиков в квартирах в скором времени должны будут оплачивать не жильцы, а сами энергоснабжающие организации.

По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, сейчас люди вынуждены платить немалые деньги из своего кармана за проверку приборов учета холодной и горячей воды, газа и электроэнергии.

Сенатор отметил, что происходящее сейчас на рынке энергоносителей — нелепо.

«Это то же самое, как если бы продавцы в магазинах или на рынке вдруг заставили покупателей приходить к ним со своими весами», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Он также отметил, что поставщики электроэнергии, газа и воды должны бороться за потребителей и взять на себя финансовую нагрузку по обслуживанию счетчиков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету по социальной политике Совета Федерации найти технологическое решение этой проблемы до конца 2017 года.

Межповерочный интервал для счетчика, установленного в системе горячего водоснабжения, составляет 4 года, для установленного на трубе с холодной водой — 6 лет.