Энди Маррей впервые станет первой «ракеткой» мира
Британец Энди Маррей впервые в карьере займет первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Маррей досрочно вышел в финал, он сместит с вершины рейтинга серба Новака Джоковича.
29-летний Маррей станет первым в истории британцем во главе рейтинга АТП, а также 26-й в истории первой "ракеткой" мира с момента введения компьютерного рейтинга в 1973 году.
В этом сезоне Маррей выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Уимблдонский турнир, сообщает ТАСС.
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