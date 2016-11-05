Энди Маррей впервые станет первой «ракеткой» мира

Британец Энди Маррей впервые в карьере займет первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Маррей досрочно вышел в финал, он сместит с вершины рейтинга серба Новака Джоковича.

29-летний Маррей станет первым в истории британцем во главе рейтинга АТП, а также 26-й в истории первой "ракеткой" мира с момента введения компьютерного рейтинга в 1973 году.

В этом сезоне Маррей выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и Уимблдонский турнир, сообщает ТАСС.