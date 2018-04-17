Эммануэль Макрон сравнил себя с Владимиром Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил себя с российским лидером Владимиром Путиным и объяснил, зачем были нанесены удары по Сирии.
«Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает. Я решил нанести удар по Сирии, чтобы дать понять Путину, что мы там. Он понимает такой дискурс. И вы увидите — это решение, чтобы восстановить мир в Сирии», — заявил Макрон.
Ранее США обвинили правительственные войска Сирии в применении химического оружия в городе Дума.
Вместе с тем, российские военные эксперты не нашли следов применения запрещенных веществ на месте атаки и заявили о постановке.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, сообщает «РИА Новости».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии