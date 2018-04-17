Эммануэль Макрон сравнил себя с Владимиром Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил себя с российским лидером Владимиром Путиным и объяснил, зачем были нанесены удары по Сирии.

«Я ровня Путину. Кроме того, Путин меня понимает. Я решил нанести удар по Сирии, чтобы дать понять Путину, что мы там. Он понимает такой дискурс. И вы увидите — это решение, чтобы восстановить мир в Сирии», — заявил Макрон.

Ранее США обвинили правительственные войска Сирии в применении химического оружия в городе Дума.

Вместе с тем, российские военные эксперты не нашли следов применения запрещенных веществ на месте атаки и заявили о постановке.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, сообщает «РИА Новости».

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