Эммануэль Макрон сообщил о переменах в решении сирийского вопроса с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после встречи в Версале с российским президентом Владимиром Путиным сотрудничество между странами по Сирии вышло на новый уровень.
Французский лидер отметил: «После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по этим вопросам». Как передает Lenta.ru, Макрон пообещал занять «жесткую позицию относительно использования кем-либо химического оружия в Сирии».
Он также потребовал предоставить доступ к гуманитарной помощи, чтобы помочь мирным гражданам, находящимся в зоне боевых действий.
4 апреля в городе Хан-Шейхун в результате газовой атаки погибли 87 человек, около 200 пострадали. Противники президента Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке правительственные войска, однако в Дамаске заявили, что не использовали химоружие.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии