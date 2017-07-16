Эммануэль Макрон сообщил о переменах в решении сирийского вопроса с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после встречи в Версале с российским президентом Владимиром Путиным сотрудничество между странами по Сирии вышло на новый уровень.

Французский лидер отметил: «После переговоров с российским президентом в Версале я констатирую, что мы продвигаемся по этим вопросам». Как передает Lenta.ru, Макрон пообещал занять «жесткую позицию относительно использования кем-либо химического оружия в Сирии».

Он также потребовал предоставить доступ к гуманитарной помощи, чтобы помочь мирным гражданам, находящимся в зоне боевых действий.

4 апреля в городе Хан-Шейхун в результате газовой атаки погибли 87 человек, около 200 пострадали. Противники президента Башара Асада и страны Запада обвинили в атаке правительственные войска, однако в Дамаске заявили, что не использовали химоружие.

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