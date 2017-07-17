Эмир Кустурица сравнил политику президента РФ со спортом
Известный сербский режиссер Эмир Кустурица считает, что президент России Владимир Путин применяет спортивные методы к политике.
«Думаю, Путин знает, что делать: его стратегия – это стратегия хорошего дзюдоиста, который умеет использовать чью-то силу, чтобы испробовать ее на себе», - цитирует его РИА «Новости».
По мнению Кустурицы, Путин в «мягкой манере» восстанавливает авторитет РФ после правления Бориса Ельцина, чтобы россияне могли гордиться своей историей и культурой.
Он также отметил подписанный российским лидером законопроект, запрещающей производство продукции с ГМО. За это и развитие сельского хозяйства в России в целом режиссер назвал Путина героем.
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