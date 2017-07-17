Эмир Кустурица сравнил политику президента РФ со спортом

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица считает, что президент России Владимир Путин применяет спортивные методы к политике.

«Думаю, Путин знает, что делать: его стратегия – это стратегия хорошего дзюдоиста, который умеет использовать чью-то силу, чтобы испробовать ее на себе», - цитирует его РИА «Новости».

По мнению Кустурицы, Путин в «мягкой манере» восстанавливает авторитет РФ после правления Бориса Ельцина, чтобы россияне могли гордиться своей историей и культурой.

Он также отметил подписанный российским лидером законопроект, запрещающей производство продукции с ГМО. За это и развитие сельского хозяйства в России в целом режиссер назвал Путина героем.