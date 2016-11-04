Эмир Кустурица по-русски поблагодарил Путина за орден

Президент РФ Владимир Путин сегодня вручил Орден дружбы сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Иностранец по-русски поблагодарил российского лидера за награду.

– Уважаемый Владимир Владимирович, когда мы встретились в первый раз, я не говорил по-русски, второй – чуть-чуть. Сейчас я вас благодарю за этот орден, – сказал Кустурица. Путин отметил вклад режиссера в укрепление дружбы между народами и в популяризацию русской культуры за рубежом, сообщает РИА "Новости".

Вручая награды, Путин также отметил, что надеется на восстановление полноформатных отношений с США. Среди тех, кому президент РФ вручил орден находилась Сьюзан Лерман, которая занимается образовательными и просветительскими программами.