Эмир Кустурица по-русски поблагодарил Путина за орден
Президент РФ Владимир Путин сегодня вручил Орден дружбы сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Иностранец по-русски поблагодарил российского лидера за награду.
– Уважаемый Владимир Владимирович, когда мы встретились в первый раз, я не говорил по-русски, второй – чуть-чуть. Сейчас я вас благодарю за этот орден, – сказал Кустурица. Путин отметил вклад режиссера в укрепление дружбы между народами и в популяризацию русской культуры за рубежом, сообщает РИА "Новости".
Вручая награды, Путин также отметил, что надеется на восстановление полноформатных отношений с США. Среди тех, кому президент РФ вручил орден находилась Сьюзан Лерман, которая занимается образовательными и просветительскими программами.
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