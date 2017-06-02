Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии

Режиссер Эмир Кустурица пострадал в результате аварии по дороге из Белграда в Чачак.

Машина, в которой ехал режиссер со своим водителем, неожиданно вылетела с трассы. Прибывшие на место происшествия медики, оказались первую помощь обоим мужчинам и доставили и в больницу, передает URA.RU со ссылкой на ФАН.

Насколько серьезно пострадали участники ДТП, не сообщается.