Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии
Режиссер Эмир Кустурица пострадал в результате аварии по дороге из Белграда в Чачак.
Машина, в которой ехал режиссер со своим водителем, неожиданно вылетела с трассы. Прибывшие на место происшествия медики, оказались первую помощь обоим мужчинам и доставили и в больницу, передает URA.RU со ссылкой на ФАН.
Насколько серьезно пострадали участники ДТП, не сообщается.
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