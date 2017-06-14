Эмир Кустурица даст концерт в Крыму
Сербский режиссер Эмир Кустурица, лидер фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra, 23 июля даст концерт в Крыму, сообщил организатор мероприятия Игорь Нескубин.
По его словам, шоу состоится в концертном зале «Юбилейный» в Ялте. Нескубин также отметил, что это первый концерт Кустурицы в Крыму за 30 лет.
Зрители услышат известные композиции из фильмов режиссера «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Время цыган», «Аризонская мечта» и «Завет», сообщает Life.
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