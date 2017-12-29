Эмигранты России могут забыть о налогах на счета за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ, постоянно живущим за границей, не уведомлять налоговые органы об открытии иностранных счетов.

При этом к категории, постоянно проживающие за границей, отнесены люди, находящиеся за границей 183 дня в течение календарного года и более

Граждане, проживающие за границей менее 183 дней в год, будут обязаны выполнять все действующие ограничения и обязательства по валютному законодательству.

По новому закону граждане, постоянно проживающие за границей, смогут свободно перечислять деньги между физическими лицами, минуя банки, уполномоченные ЦБ РФ, которые находятся на территории России.

Закон также расширяет список разрешенных операций, при совершении которых средства могут зачисляться напрямую в иностранные банки. Речь идет о продаже недвижимости и транспортных средств, передает Interfax.