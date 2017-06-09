Эльвира Набиуллина будет руководить Центробанком еще пять лет

Госдума продлила срок полномочий Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России. Эту должность она будет занимать еще пять лет.

Переназначить Набиуллину на новый срок парламентариям рекомендовал думский комитет по финансовому рынку. Он отметил политику регулятора по обеспечению устойчивости национальной валюты, развитию и укреплению российской банковской и платежной систем, а также развитию финансового рынка, передает ТАСС.

Набиуллина возглавляет ЦБ с 2013 года. Новый срок ее полномочий начнется 24 июня.