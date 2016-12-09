«Ельцин Центр» ответил на критику Михалкова предложением хоть раз его посетить

Президентский «Ельцин Центр» отреагировал на критику, прозвучавшую в адрес организации от председателя Союза кинематографистов РФ, главы Российского фонда культуры Никиты Михалкова, обвинившего Центр в планомерном «разрушении национального самосознания людей».

- Деятельность «Ельцин Центра» регламентируется уставом, в котором четко определена наша миссия и вытекающие из нее задачи. Попечительский совет, который возглавляет руководитель Администрации президента России, регулярно заслушивает отчеты «Ельцин Центра» и обсуждает на своих заседаниях его работу. Деятельность «Ельцин Центра» полностью соответствует уставным задачам и российскому законодательству, - сказали ТАСС в пресс-службе организации.

Как отметили в «Ельцин Центре», руководство сознательно не комментировало предыдущие критические высказывания Никиты Михалкова, «считая, что любой гражданин России вправе обнародовать свою точку зрения по любому вопросу».

- При этом мы не раз с сожалением обращали внимание на то, что известный режиссер так ни разу и не побывал в «Ельцин Центре». Такого рода критика вписывается в известную традицию: «Я Пастернака не читал, но осуждаю», - заявили в пресс-службе.

- Лично очень жажду увидеть в музее Никиту Сергеевича Михалкова, мы были бы счастливы показать ему экспонаты, с которыми он точно знаком. У нас есть несколько очень трогательных документов – обращение Михалкова к первому президенту в качестве его доверенного лица на выборах. Это было искренне, что всегда свойственно Никите Сергеевичу в выражениях его любви к действующей власти в любых ее формах, - ранее сказал во время пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС исполнительный директор президентского центра Ельцина Александр Дроздов.