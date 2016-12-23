«Ельцин Центр» отказался изменить свою деятельность даже после высказываний Путина

Пресс-служба «Ельцин Центра» заявила о том, что организация не намерена вносить изменения в свою деятельность и продолжит изучение наследия первого президента России Бориса Ельцина.

«Мы считаем, что президент Владимир Путин на большой пресс-конференции высказался исчерпывающе, «Ельцин Центр» продолжит свою работу по сохранению и изучению наследия первого президента. Музей будет по-прежнему принимать всех, кого интересует эпоха Ельцина и его роль в становлении новой России. «Ельцин Центр» останется той гуманитарной площадкой, которую успели полюбить жители Екатеринбурга, все заявленные программы будут реализованы», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Между тем глава государства, выступая перед журналистами, сообщил, что обсуждал эту тему с дочерью первого президента РФ Татьяной Дьяченко и режиссером Никитой Михалковым. По словам Путина, «ряд вопросов, связанных с подачей информации на экспозиции, требует уточнения».