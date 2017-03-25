Элтону Джону исполнилось 70 лет

25 марта английский певец и музыкант Элтон Джон отмечает 70-летний юбилей.

Британский поп-исполнитель и пианист родился в 1947 году в английском Пиннере. Его настоящее имя - Реджиналд Кеннет Дуайт.

Впервые он сел за фортепиано в 4 года. С 1959 по 1964 год певец учился в Королевской академии музыки в столице Великобритании. В 1967 году он записал первую песню под псевдонимом Элтон Джон.

В 1970 году он собрал свою группу, первый альбом которой получил платиновый статус в США. Всего за сольную карьеру певец выпустил свыше 30 альбомов.

Английский певец не раз приезжал в Россию с гастролями. Последнее выступление состоялось в 2016 году.

В 2014 году Элтон Джон зарегистрировал брак с канадским режиссером и продюсером Дэвидом Фернишем. Пара воспитывает двух детей от суррогатных матерей.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Германия заявила об отражении двух кибератак со стороны России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО