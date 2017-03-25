Элтону Джону исполнилось 70 лет

25 марта английский певец и музыкант Элтон Джон отмечает 70-летний юбилей.

Британский поп-исполнитель и пианист родился в 1947 году в английском Пиннере. Его настоящее имя - Реджиналд Кеннет Дуайт.

Впервые он сел за фортепиано в 4 года. С 1959 по 1964 год певец учился в Королевской академии музыки в столице Великобритании. В 1967 году он записал первую песню под псевдонимом Элтон Джон.

В 1970 году он собрал свою группу, первый альбом которой получил платиновый статус в США. Всего за сольную карьеру певец выпустил свыше 30 альбомов.

Английский певец не раз приезжал в Россию с гастролями. Последнее выступление состоялось в 2016 году.

В 2014 году Элтон Джон зарегистрировал брак с канадским режиссером и продюсером Дэвидом Фернишем. Пара воспитывает двух детей от суррогатных матерей.