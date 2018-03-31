Элла Панфилова попала в «Миротворец» за выборы президента РФ в Крыму

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Панфилова попала в базу украинского сайта «Миротворец» за организацию выборов президента РФ в Крыму.

Панфилову обвинили в покушении «на территориальную целостность и безопасность Украины», нарушение госграниц «с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым». Главу ЦИК также обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях, направленных против Украины, передает РБК.

Сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году. В нем размещена база лиц, которые признаны «сепаратистами» или «агентами Кремля».