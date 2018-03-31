Элла Панфилова попала в «Миротворец» за выборы президента РФ в Крыму
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Панфилова попала в базу украинского сайта «Миротворец» за организацию выборов президента РФ в Крыму.
Панфилову обвинили в покушении «на территориальную целостность и безопасность Украины», нарушение госграниц «с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым». Главу ЦИК также обвиняют в участии в пропагандистских мероприятиях, направленных против Украины, передает РБК.
Сайт «Миротворец» был запущен в 2014 году. В нем размещена база лиц, которые признаны «сепаратистами» или «агентами Кремля».
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии