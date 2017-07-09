Элла Панфилова назвала президента «Нашествия»
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров выбран президентом фестиваля «Нашествие». Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Панфилова.
Выборы проходили с 7 по 9 июля 2017 года на самом мероприятии. Любой желающий мог прийти в избирательный пункт и сделать выбор в пользу любимого артиста.
Чтобы голосование прошло честно, организаторы фестиваля подключили к подсчету итогов выборов ЦИК России и лично Эллу Панфилову. В ходе выборов заметили вброс бюллетеней, но его удалось пресечь, пишет РИА Новости.
В числе кандидатов на пост президента фестиваля были Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов, Константин Кинчев и Валерий Кипелов.
«Нашествие» - крупнейший рок-фестиваль, который проводится ежегодно, начиная с с 1999 года.
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