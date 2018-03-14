Элла Памфилова встретится с Алексеем Навальным

Глава Центризбиркома Элла Панфилова пригласила на встречу оппозиционера Алексея Навального и его сторонников для того, чтобы объяснить, почему на предстоящих выборах невозможна «карусель» с использованием «мобильного избирателя».

Уточняется, что встреча Памфиловой и сторонников Алексея Навального запланирована на 15 марта.

Сам оппозиционер лично подтвердил участие в завтрашней встрече с главой ЦИК РФ.

Ранее Навальный заявлял, что не будет встречаться с Панфиловой, так как считает диалог с ней политическим.

Элла Памфилова в свою очередь заявляла, что Навальный «сел в лужу» со словами о лазейке для повторного голосования, сообщает Life.

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