Элла Памфилова встретится с Алексеем Навальным

Глава Центризбиркома Элла Панфилова пригласила на встречу оппозиционера Алексея Навального и его сторонников для того, чтобы объяснить, почему на предстоящих выборах невозможна «карусель» с использованием «мобильного избирателя».

Уточняется, что встреча Памфиловой и сторонников Алексея Навального запланирована на 15 марта.

Сам оппозиционер лично подтвердил участие в завтрашней встрече с главой ЦИК РФ.

Ранее Навальный заявлял, что не будет встречаться с Панфиловой, так как считает диалог с ней политическим.

Элла Памфилова в свою очередь заявляла, что Навальный «сел в лужу» со словами о лазейке для повторного голосования, сообщает Life.