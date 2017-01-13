Елизавету Глинку опознали среди жертв крушения Ту-154
Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как доктор Лиза), опознана среди жертв катастрофы самолета Ту-154.
Предполагается, что она будет похоронена на Новодевичьем кладбище 16 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в фонде.
Самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился 25декабря вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека, все они погибли.
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