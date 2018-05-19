Елизавета II сделала внуку «королевский» подарок на день свадьбы

Британский принц Гарри в день бракосочетания с американской актрисой Меган Маркл удостоился титула герцога Сассекского. Такое решение приняла бабушка принца, королева Елизавета II.

«Королева сегодня с удовольствием предоставила титул герцога принцу Генри Уэльскому (официальное имя принца Гарри - Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор). Его титулами будет герцог Сассекский, граф Дaмбартон и барон Килкил», - приводит ТАСС выдержки из королевского указа.

Теперь принца Гарри следует называть его высочеством герцогом Сассекским, а Меган Маркл после свадьбы станет ее королевским высочеством герцогиней Сассекской.

Ранее титул герцога и герцогини был присвоен старшему брату Гарри, второму наследнику британского престола принцу Уильяму и его жене Кэтрин (Кейт).

Бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл пройдет 19 мая в городе Виндзор. Местом празднования станет загородная резиденция британских монархов Виндзорский замок.

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