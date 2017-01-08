Елизавета II появилась на публике после простуды

Королева Великобритании Елизавета II впервые за последние три недели появилась на публике. Она перенесла тяжелую простуду.

Елизавета II прибыла на службу в церковь Святой Марии Магдалины близ своей резиденции Сэндрингем графстве Норфолк. Ее сопровождали герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт с их детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, пишет ТАСС.

90-летняя королева Великобритании вместе со своим 95-летним супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в декабре серьезно простудились и не принимали участия в рождественской и новогодней службах.