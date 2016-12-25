Елизавета Глинка находилась на борту упавшего Ту-154

Гражданский активист, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза», находилась на борту самолета Ту-154, разбившегося в акватории Черного моря, следует из списка, опубликованного на сайте министерства обороны РФ.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. Экипаж сигналов бедствия не подавал. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, музыкантов ансамбля имени Александрова и журналистов «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Все пассажиры упавшего лайнера направлялись в Сирию, чтобы выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками, сообщает "Интерфакс".

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Организации: Минобороны
Следующая новость В упавшем Ту-154 летел дирижер Валерий Халилов

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО