Елизавета Глинка находилась на борту упавшего Ту-154

Гражданский активист, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как «Доктор Лиза», находилась на борту самолета Ту-154, разбившегося в акватории Черного моря, следует из списка, опубликованного на сайте министерства обороны РФ.

Самолет российского Минобороны ТУ-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. Экипаж сигналов бедствия не подавал. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, музыкантов ансамбля имени Александрова и журналистов «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Все пассажиры упавшего лайнера направлялись в Сирию, чтобы выступить с концертом на авиабазе «Хмеймим» и поздравить российских военнослужащих с новогодними праздниками, сообщает "Интерфакс".