Элитные жилые комплексы у МГУ могут снести

Два жилых комплекса, построенных компанией супруги экс-мэра Москвы Елены Батуриной на территории МГУ, не имели необходимых разрешений.

Росреестр потребовал признать жилые комплексы «Шуваловский» и Dominion, расположенные на Ломоносовском проспекте в районе Раменок на юго-западе Москвы, самостроями. В случае, если суд удовлетворит этот иск, дома могут снести.

Как уточняет газета «Коммерсант», недвижимость построена в 2008 году на государственных землях, находящихся в бессрочном пользовании МГУ. Застройщиком жилых комплексов оказалась ЗАО «Интеко», принадлежащая в то время Елене Батуриной, а разрешение на строительство подписал действующий в то время мэр Москвы Юрий Лужков.

В сентябре 2016 года постройки фактически признаны самовольными и подлежащими сносу. За неисполнение требований Росреестр требует взыскать с МГУ штраф в размере 300-600 миллионов рублей.

Вместе с тем, на прошлой неделе арбитражный суд по настоянию защиты отправил дело на новое рассмотрение. Если МГУ не сможет предоставить доказательства законности жилищного строительства на данном участке, университету останется надеяться на мировое соглашение, однако в этом случае МГУ грозит штраф до 2 миллиардов рублей.