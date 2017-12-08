Элис Купер перевоплотится в библейского царя
Знаменитый шок-рокер сыграет царя Ирода в обновленной версии мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда».
Постановкой мюзикла занимается телеканал NBC. В качестве режиссера выступает неоднократный номинант премии «Тони» британец Девид Лево. Авторы оригинальной версии Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс стали сиполнительными продюссерами, сообщает Deadline.
Премьера новой версии мюзикла должна состояться 1 апреля 2018 года.
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