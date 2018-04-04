Елену Малышеву обвинили в фашизме

Российскую телеведущую Елену Малышеву обвинили в фашизме после ее заявления о необходимости отстрела бродячих собак.

Телеведущая в эфире программы «Жить здорово» от 29 марта, выходящей на Первом канале, высказала призыв к тому, что нужно отстреливать бездомных собак.

Пользователи сети и зоозащитники сразу же обрушились с критикой в адрес Малышевой, а также потребовали наказать телеведущую за ее высказывание.

Елена Малышева, комментируя свои слова, попыталась отвлечь внимание от своего жестокого призыва страшным пожаром в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, включая 41 ребенка.

«Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерова. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим, думаю в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», - заявила Малышева.

Таким образом, телеведущая не сожалеет о сказанном, и телезрители поняли ее правильно.

В настоящее время на сайте Change.org появилась петиция, которую могут подписать все желающие, сообщает «Федерал пресс».

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